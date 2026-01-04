Левые террористы громят Европу: кто устроил блэкаут в Берлине

Группировка анархистов «Вулкан» взяла ответственность за блэкаут в одном из районов Берлина. Что там произошло, есть ли жертвы и пострадавшие, что за боевики-анархисты?

Кто взял ответственность за теракт в Берлине

3 января в Берлине произошла авария на одной из местных электростанций. Пожар на кабельном мосту через канал Тельтов оставил без электричества целый район. Причиной возгорания стал продуманный поджог, уничтоживший пучок толстых силовых кабелей.

Сегодня ответственность за происшествие взяла на себя леворадикальная анархистская группировка «Вулкан» (Vulkan). Она объяснила свои действия «борьбой с использованием ископаемого топлива».

«Сегодня ночью мы успешно саботировали работу газовой электростанции Лихтерфельде в Берлине. Атака на электростанцию является актом самообороны и международной солидарности со всеми, кто защищает Землю и жизнь. Мы приносим свои извинения менее обеспеченным жителям юго-западного Берлина. Наше сочувствие к многочисленным владельцам вилл в этих районах ограничено», — заявили «вулканцы».

Сколько человек остались без света в Берлине, что там произошло

Крупная газовая теплоцентраль и электростанция Лихтерфельде находится на юго-западе Берлина. Анархисты смогли заложить пиротехнические заряды на кабельном мосту, который протянут над каналом между машзалом ТЭЦ и частным сектором. Из данных Google Street Views следует, что доступ к кабельному мосту и оборудованию преграждает только невысокий металлический забор.

Газовая электростанция в Лихтерфельде, 2022 г. Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Без света остались около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий на юго-западе Берлина, следует из данных оператора Stromnetz Berlin. Свет и тепло вернутся к немцам не раньше 8 января: в компании объяснили, что террористы «качественно» подожгли магистральные силовые кабели; восстановление потребует не только времени, но и создания специальных условий.

«Уничтожены пять высоковольтных кабелей и еще десять среднего напряжения», — сообщила сенатор Берлина по экономике Франциска Гиффей.

Что за группировка «Вулкан», кто эти анархисты

По данным властей Германии, леворадикальная группировка «Вулкан» (Vulkangruppe) основана в 2011 году.

В 2018 году «Вулкан» уже отметился поджогом силового кабеля в Берлин-Шарлоттенбурге. Целью был центр по разработке инструментов отслеживания людей, заразившихся COVID-19.

В 2019-м «Вулкан» признали леворадикальной экстремистской организацией, активной в Берлине и федеральной земле Бранденбург. В своих манифестах после акций радикалы подписывались названиями вулканов, например «Гримсвотн» или «Катла».

В 2020 году группировка взяла на себя ответственность за поджог кабельного оборудования связи института Генриха Герца. В 2024 «Вулкану» удалось прославиться: они взяли на себя ответственность за атаки на завод Tesla в Грюнхайде; по данным Bild, сумма ущерба от повреждений сети электроснабжения и сгоревших электромобилей составляет сотни миллионов долларов.

Свои акции анархисты объясняют многостраничными манифестами в Сети. При этом полиции мало известно о членах и даже организационной структуре группировки.

Как левые террористы угрожают Европе

Недовольство внутренней политикой Евросоюза, целый ряд экономических решений евробюрократов и популярность правых партий «евроскептиков» привели к росту левых и леворадикальных движений в Европе. Некоторые из них используют терроризм в качестве метода давления на власти.

Протесты в Германии по случаю основания новой организации Generation Deutschland, 29 ноября 2025 г. Фото: IMAGO/Moritz Schlenk/Global Look Press

13 ноября госдеп США объявил четыре леворадикальные группы в Европе «иностранными террористическими организациями»:

Германскую «Антифа Ост», члены которой совершили серию атак на представителей правых группировок;

Итальянскую «Неформальная федерация анархистов»/«Международный революционный фронт»;

Греческую «Вооруженное пролетарское правосудие», которая пыталась взорвать штаб местного «ОМОНа», MAT, мощной взрывчаткой;

Греческую «Самозащита революционного класса», которая в апреле взорвала офис греческих железных дорог.

Группировки были обозначены как «глобальные террористы особого значения». Это значит, что правительство США считает их угрозой наравне с «Аль-Каидой» и ИГИЛ («Аль-Каида» и ИГ признаны террористическими и запрещены в России), мексиканскими и колумбийскими наркокартелями, которых США объявили «наркотеррористами», а также, например, «Русским имперским движением», которое Трамп внес в реестр «глобальных террористов» еще на первом президентском сроке в апреле 2020 года.

