Архитектура безопасности в мире фактически демонтирована, заявил заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов. По его словам, которые приводит РИА Новости, игнорируются все принципы международного права, вмешательство в дела суверенных государств стало в порядке вещей.

Ранее в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ заявили, что представитель Еврокомиссии Анита Хиппер либо не слышала, либо не хочет слышать о падениях украинских беспилотников на территории ЕС. В российском ведомстве также отметили, что вряд ли чиновница обрадуется, если однажды обнаружит такой дрон по дороге на работу.

До этого замсекретаря Совета безопасности России Александр Масленников сообщил, что блокировка Ормузского пролива на срок от трех месяцев может вызвать нехватку продовольствия в мире. Он добавил, что, в первую очередь, это коснется Саудовской Аравии, Иордании и Египта.