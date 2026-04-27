27 апреля 2026 в 11:42

«Фактически демонтирована»: Совбез России о системе безопасности в мире

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Архитектура безопасности в мире фактически демонтирована, заявил заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов. По его словам, которые приводит РИА Новости, игнорируются все принципы международного права, вмешательство в дела суверенных государств стало в порядке вещей.

Мировая архитектура безопасности фактически демонтирована. В порядке вещей вмешательство во внутренние дела суверенных государств вплоть до вооруженной агрессии, — сказал Шевцов.

Ранее в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ заявили, что представитель Еврокомиссии Анита Хиппер либо не слышала, либо не хочет слышать о падениях украинских беспилотников на территории ЕС. В российском ведомстве также отметили, что вряд ли чиновница обрадуется, если однажды обнаружит такой дрон по дороге на работу.

До этого замсекретаря Совета безопасности России Александр Масленников сообщил, что блокировка Ормузского пролива на срок от трех месяцев может вызвать нехватку продовольствия в мире. Он добавил, что, в первую очередь, это коснется Саудовской Аравии, Иордании и Египта.

В МИД РФ указали на открытую подготовку Европы к противостоянию с Россией
Дядя Леша: пять семей обвинили мужа владелицы детсада в педофилии
В МАГАТЭ раскрыли, что будут делать в связи с гибелью водителя на ЗАЭС
«Системная милитаризация»: в Совбезе раскрыли главную угрозу НАТО
Дроны ВСУ начали «охоту» за людьми в городе — спутнике ЗАЭС
В ГД ответили, кто играет важную роль в предотвращении оскорблений учителей
Магнитные бури сегодня, 27 апреля: что завтра, слабость, головокружение
В Минобороны рассказали о сроках контракта в войсках беспилотных систем
В Совбезе предупредили об опасных последствиях неоколониализма Запада
В Совбезе раскрыли роль Прибалтики и Польши в атаках украинских дронов
В ЕС предупредили о риске наказания властей избирателями
В Москве состоится премьера спектакля «Дневник Писателя»
Африканский корпус и войска Мали покинули город Кидаль
Завершено расследование дела о громком убийстве экс-мэра российского города
Стало известно, как снижение ставки ЦБ отразится на банковских вкладах
Агроном дал советы, как вырастить подснежник в домашних условиях
Путин заявил об открытости России к диалогу с конструктивными силами
«Фактически демонтирована»: Совбез России о системе безопасности в мире
Жителям Иркутска рассказали, кто должен устанавливать пандусы в подъездах
Мешал шум стройки: мужчина зарезал художницу в офисе
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

