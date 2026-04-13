В Совбезе России назвали опасное последствие блокировки Ормузского пролива

Блокировка Ормузского пролива на срок от трех месяцев может вызвать нехватку продовольствия в мире, сообщил замсекретаря Совета безопасности России Александр Масленников. В первую очередь это коснется Саудовской Аравии, Иордании и Египта, передает РИА Новости.

По предварительным оценкам, в случае продолжительной блокировки Ормузского пролива в течение трех месяцев и более страны региона столкнутся с угрозой продовольственной безопасности, — сказано в комментарии Масленникова.

При этом он уточнил, что Россия способна увеличить поставки продовольствия в ближневосточные страны, а также государства Азии, Африки и Латинской Америки. Сложившаяся ситуация открывает долгосрочные перспективы для агропроизводителей РФ.

Ранее Центральное командование США объявило о введении морской блокады всех иранских портов в Аравийском и Оманском заливах. Ограничения вступают в силу 13 апреля в 17:00 мск. Блокада будет касаться судов всех стран, входящих или выходящих из иранских портов и прибрежных районов.

Прежде КСИР ответил на угрозу американского лидера Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, заявив о непрерывном наблюдении за обстановкой в акватории стратегического водного пути. Мониторинг перемещений судов будет вестись с применением беспилотников.