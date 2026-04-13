13 апреля 2026 в 00:15

США озвучили дату блокировки всех выходящих из иранских портов судов

США будут блокировать входящие и выходящие из иранских портов корабли 13 апреля

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
Центральное командование США объявило о введении морской блокады всех иранских портов в Аравийском и Оманском заливах. Ограничения вступают в силу 13 апреля в 17:00 по московскому времени.

Блокада будет касаться судов всех стран, входящих или выходящих из иранских портов и прибрежных районов. При этом американские военные подчеркнули, что не будут препятствовать свободе навигации судов, следующих через Ормузский пролив в неиранские порты.

Пресс-секретарь Комитета по нацбезопасности Исламской Республики Эбрахим Резаи заявил, что Тегеран будет считать блокаду военной операцией. Страна намерена принять жесткие меры и ответить на ограничения.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) ответил на угрозу американского лидера Трампа о блокаде Ормузского пролива, заявив о непрерывном наблюдении за обстановкой в акватории стратегического водного пути. Мониторинг перемещений судов будет вестись с применением беспилотных летательных аппаратов. Такая блокада может быть квалифицирована как акт войны. Последствия опрометчивого решения отразятся на других странах, чья экономика зависит от пролива.

Мир
Иран
США
блокада
порты
