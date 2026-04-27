Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 11:56

В Минобороны рассказали о сроках контракта в войсках беспилотных систем

Минобороны: контракты в войска БПС заключаются от года до трех лет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Контракт с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, заключается на выбор кандидата сроком на один, два или три года, сообщили в Минобороны России по итогам межведомственного совещания с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, руководителей вузов и школ. На совещании также обсуждались меры социальной поддержки студентов, которые заключат такие контракты.

Контракт с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, заключается сроком на один, два или три года — в соответствии с принятым решением кандидата, — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что принцип добровольности заключения контракта является ключевым. Там напомнили, что принуждение к подписанию контракта недопустимо.

Ранее в Минобороны заявили, что граждане, столкнувшиеся с принуждением к подписанию контракта на военную службу, могут сообщить об этом на горячую линию ведомства. Замминистра Виктор Горемыкин подчеркнул, что в основе контракта лежит принцип добровольности. По его словам, намерений принуждать студентов к участию в СВО у министерства нет.

Минобороны РФ
контрактная служба
контрактники
беспилотники
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.