В Минобороны рассказали о сроках контракта в войсках беспилотных систем Минобороны: контракты в войска БПС заключаются от года до трех лет

Контракт с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, заключается на выбор кандидата сроком на один, два или три года, сообщили в Минобороны России по итогам межведомственного совещания с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, руководителей вузов и школ. На совещании также обсуждались меры социальной поддержки студентов, которые заключат такие контракты.

В Минобороны подчеркнули, что принцип добровольности заключения контракта является ключевым. Там напомнили, что принуждение к подписанию контракта недопустимо.

Ранее в Минобороны заявили, что граждане, столкнувшиеся с принуждением к подписанию контракта на военную службу, могут сообщить об этом на горячую линию ведомства. Замминистра Виктор Горемыкин подчеркнул, что в основе контракта лежит принцип добровольности. По его словам, намерений принуждать студентов к участию в СВО у министерства нет.