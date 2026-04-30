День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 11:25

Медведев раскрыл число пришедших в армию контрактников с начала года

Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С начала текущего года 127 тыс. граждан России заключили контракт о прохождении военной службы, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в рамках выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые», трансляция которой идет во «ВКонтакте».

В этом году уже на сегодняшнюю дату <…> 127 тыс. наших граждан, наших ребят и девушек заключили контракт о прохождении военной службы. Еще 10 тыс. заключили контракт о прохождении службы в добровольных формированиях, — уточнил Медведев.

Политик добавил, что в прошлом году в результате всех военных контрактов на службу поступило 450 тыс. граждан РФ.

В ходе выступления Медведев также сообщил, что Александр III оказался прав, что у России есть только два союзника — армия и флот. Так он высказался об отношениях Москвы с Западом.

До этого зампредседателя Совбеза подчеркнул, что нынешнее противостояние России и западных стран приобрело фундаментальное значение для будущего. Политик обратил внимание на критическую важность этого момента истории.

Власть
Дмитрий Медведев
ВС РФ
контрактники
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.