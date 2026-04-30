Медведев раскрыл, в чем Александр III оказался прав насчет России

Александр III оказался прав, что у России есть только два союзника — армия и флот, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он высказался об отношениях Москвы с Западом. Трансляция его выступления ведется на сайте просветительского марафона «Знание.Первые».

Развитие событий опровергло и какие-то мои иллюзии, и иллюзии огромного количества людей в нашей стране. Прав оказался Александр III с его известными словами насчет того, что у России есть всего два союзника и вы отлично помните, кто эти союзники — армия и флот, — отметил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что европейским королям следует помнить, что они «царствуют, но не правят», прежде чем делать заявления на тему политики. Так он оценил встречу президента Украины Владимира Зеленского и короля Швеции Карла XVI Густава во Львове, а также выступление короля Великобритании Карла III в Конгрессе США.

Также зампредседателя Совбеза подчеркнул, что нынешнее противостояние России и западных стран приобрело фундаментальное значение для будущего страны. Политик обратил внимание на критическую важность этого момента истории.