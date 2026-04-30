Медведев раскрыл, в чем Александр III оказался прав насчет России

30 апреля 2026 в 10:57

Медведев: Александр III оказался прав, что у России есть лишь два союзника

Александр III
Александр III оказался прав, что у России есть только два союзника — армия и флот, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он высказался об отношениях Москвы с Западом. Трансляция его выступления ведется на сайте просветительского марафона «Знание.Первые».

Развитие событий опровергло и какие-то мои иллюзии, и иллюзии огромного количества людей в нашей стране. Прав оказался Александр III с его известными словами насчет того, что у России есть всего два союзника и вы отлично помните, кто эти союзники — армия и флот,отметил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что европейским королям следует помнить, что они «царствуют, но не правят», прежде чем делать заявления на тему политики. Так он оценил встречу президента Украины Владимира Зеленского и короля Швеции Карла XVI Густава во Львове, а также выступление короля Великобритании Карла III в Конгрессе США.

Также зампредседателя Совбеза подчеркнул, что нынешнее противостояние России и западных стран приобрело фундаментальное значение для будущего страны. Политик обратил внимание на критическую важность этого момента истории.

Мюзикл «Маяковский» состоится в Театре на Малой Ордынке
Девять человек пострадали и один погиб в жутком ДТП на Алтае
«Они геморройные»: Лолита объяснила, почему не пойдет замуж за олигарха
Названо количество россиян, регулярно использующих ИИ
В ЦОДД опровергли информацию о снижении нештрафуемого порога скорости
ВСУ потеряли более тысячи человек всего за одни сутки
Оперштаб раскрыл детали ликвидации последствий аварии в Туапсе
Экс-сенатор Арашукову проиграл в суде спор с колонией из-за продуктов
Россиянам рассказали, как ускорить получение налогового вычета
Летний комендантский час введут в российском городе с 1 мая
Белицкое, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 30 апреля
Минобороны подтвердило освобождение двух населенных пунктов
Огонь бушевал на 14 дачных участках в Хакасии
Перепалка в центре Москвы переросла в разборки с пистолетом и ножом
Россиянам рассказали, к чему приводит бесконечное стремление к саморазвитию
Европейский лидер захотел встретиться с Путиным
Лавров поблагодарил Казахстан за понимание ситуации на Украине
Атака ВСУ на Пермь 30 апреля: что известно, есть ли разрушения и жертвы
«Будет непросто»: экс-футболист «Зенита» оценил предстоящий матч с ЦСКА
В ВСУ пожаловались на бесполезность своих «охотников» за дронами
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

