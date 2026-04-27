27 апреля 2026 в 10:48

Россиянам разъяснили условия контракта для войск беспилотных систем

Россияне могут пожаловаться в Минобороны на принуждение к подписанию контракта

Граждане России, столкнувшиеся с принуждением к подписанию контракта на военную службу, могут сообщить об этом на горячую линию Минобороны России. Как отметили в пресс-службе ведомства, в основе контракта лежит принцип добровольности. Обычно его заключают на один, два или три года по выбору кандидатов.

Намерений принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. С гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, контракт заключается сроком на один год, — заявил замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС генерал армии Виктор Горемыкин.

В конце марта заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял, что более 80 тыс. человек с начала текущего года заключили контракт на службу в Вооруженных силах России. По его словам, в эту статистику не включались добровольцы. Он отметил, что такая численность новобранцев представляет собой значительное пополнение.

До этого юрист Дмитрий Макаров сообщил, что граждане России, состоящие на воинском учете, обязаны своевременно уведомлять военкомат о важных изменениях в своей жизни. В частности, речь идет о необходимости сообщать о смене семейного положения, трудоустройстве, переводе на другую должность, а также об изменении места жительства.

В МИД РФ указали на открытую подготовку Европы к противостоянию с Россией
В МАГАТЭ раскрыли, что будут делать в связи с гибелью водителя на ЗАЭС
Дядя Леша: пять семей обвинили мужа владелицы детсада в педофилии
«Системная милитаризация»: в Совбезе раскрыли главную угрозу НАТО
Дроны ВСУ начали «охоту» за людьми в городе — спутнике ЗАЭС
В ГД ответили, кто играет важную роль в предотвращении оскорблений учителей
Магнитные бури сегодня, 27 апреля: что завтра, слабость, головокружение
В Минобороны рассказали о сроках контракта в войсках беспилотных систем
В Совбезе предупредили об опасных последствиях неоколониализма Запада
В Совбезе раскрыли роль Прибалтики и Польши в атаках украинских дронов
В ЕС предупредили о риске наказания властей избирателями
В Москве состоится премьера спектакля «Дневник Писателя»
Африканский корпус и войска Мали покинули город Кидаль
Завершено расследование дела о громком убийстве экс-мэра российского города
Стало известно, как снижение ставки ЦБ отразится на банковских вкладах
Агроном дал советы, как вырастить подснежник в домашних условиях
Путин заявил об открытости России к диалогу с конструктивными силами
«Фактически демонтирована»: Совбез России о системе безопасности в мире
Жителям Иркутска рассказали, кто должен устанавливать пандусы в подъездах
Мешал шум стройки: мужчина зарезал художницу в офисе
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
