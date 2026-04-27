Россиянам разъяснили условия контракта для войск беспилотных систем

Граждане России, столкнувшиеся с принуждением к подписанию контракта на военную службу, могут сообщить об этом на горячую линию Минобороны России. Как отметили в пресс-службе ведомства, в основе контракта лежит принцип добровольности. Обычно его заключают на один, два или три года по выбору кандидатов.

Намерений принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. С гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, контракт заключается сроком на один год, — заявил замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС генерал армии Виктор Горемыкин.

В конце марта заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял, что более 80 тыс. человек с начала текущего года заключили контракт на службу в Вооруженных силах России. По его словам, в эту статистику не включались добровольцы. Он отметил, что такая численность новобранцев представляет собой значительное пополнение.

До этого юрист Дмитрий Макаров сообщил, что граждане России, состоящие на воинском учете, обязаны своевременно уведомлять военкомат о важных изменениях в своей жизни. В частности, речь идет о необходимости сообщать о смене семейного положения, трудоустройстве, переводе на другую должность, а также об изменении места жительства.