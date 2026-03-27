Медведев подсчитал, сколько россиян заключили военный контракт в 2026 году

Медведев: в 2026 году более 80 тыс. человек заключили контракт на военную службу

Более 80 тыс. человек заключили контракт на службу в Вооруженных силах России с начала этого года, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит РИА Новости, в счет не шли добровольцы.

С начала 2026 года контракт о прохождении военной службы заключили более 80 тыс. человек. Плюс к этой цифре еще и добровольцы, — подсчитал Медведев.

Он добавил, что 80 тыс. военнослужащих — это очень масштабная прибавка. В настоящее время новобранцы уже находятся в местах несения службы.

Ранее юрист Дмитрий Макаров рассказал, что россияне, которые состоят на воинском учете, обязаны оперативно информировать военкомат о ключевых изменениях в своей жизни. В частности, уведомлять государственные органы необходимо при смене семейного положения, трудоустройстве, переводе на новую должность или при изменении места жительства.

До этого Медведев сообщил, что в Вооруженные силы России в 2025 году прибыло более 400 тыс. военнослужащих по контракту. По его словам, ориентиры, которые были заданы президентом Владимиром Путиным на этот год, практически достигнуты.