27 марта 2026 в 15:43

Медведев подсчитал, сколько россиян заключили военный контракт в 2026 году

Медведев: в 2026 году более 80 тыс. человек заключили контракт на военную службу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Более 80 тыс. человек заключили контракт на службу в Вооруженных силах России с начала этого года, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит РИА Новости, в счет не шли добровольцы.

С начала 2026 года контракт о прохождении военной службы заключили более 80 тыс. человек. Плюс к этой цифре еще и добровольцы, — подсчитал Медведев.

Он добавил, что 80 тыс. военнослужащих — это очень масштабная прибавка. В настоящее время новобранцы уже находятся в местах несения службы.

Ранее юрист Дмитрий Макаров рассказал, что россияне, которые состоят на воинском учете, обязаны оперативно информировать военкомат о ключевых изменениях в своей жизни. В частности, уведомлять государственные органы необходимо при смене семейного положения, трудоустройстве, переводе на новую должность или при изменении места жительства.

До этого Медведев сообщил, что в Вооруженные силы России в 2025 году прибыло более 400 тыс. военнослужащих по контракту. По его словам, ориентиры, которые были заданы президентом Владимиром Путиным на этот год, практически достигнуты.

ВС РФ
армия
контрактники
СВО
Дмитрий Медведев
