Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 19:59

Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»

Лжецелительница из Красноярска убедила клиентку закопать 265 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

«Целительница» из Красноярска заставила свою клиентку закопать 265 тыс. рублей на кладбище, чтобы «снять порчу», сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МВД РФ по Красноярскому краю. Отмечается, что средства потерпевшая привозила в книге, которую подозреваемая «очищала».

По информации журналистов, за каждый обряд клиентка лжецелительницы заплатила 20 тыс. рублей. Затем подозреваемая заявила, что порча якобы перешла на дочь 25-летней пострадавшей, и начала брать деньги за «лечение» ребенка. Против целительницы возбудили уголовное дело, ее задержали.

Ранее казанская пенсионерка лишилась 500 тыс. рублей после визита к гадалке, которая обещала избавить ее от «сущности в спине» и снять «порчу». Пострадавшая рассказала, что на ясновидящую она вышла благодаря рекламе на телевидении.

Также в Екатеринбурге полиция задержала серийную мошенницу, которая под предлогом снятия порчи украла у пенсионерки 200 тыс. рублей, отложенные на похороны. Злоумышленница познакомилась с пожилой женщиной в овощном отделе магазина и убедила ее, что над ней висит проклятие.

Регионы
Красноярский край
целители
порча
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.