Агроном дал советы, как вырастить подснежник в домашних условиях

Агроном Кучеров: вырастить подснежник можно на балконе в осенний период

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вырастить подснежник можно прямо на балконе в осенний период, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» агроном Антон Кучеров. Луковицы этого неприхотливого растения нужно покупать только в специальных питомниках.

[Когда придет время], высадите луковицы в широкий горшок. А после уберите его в холодное и темное место на два месяца (например, застекленный балкон). Там у подснежников пройдет «зимовка». Когда появятся первые ростки высотой от двух до пяти сантиметров, переставьте горшок в светлое, но прохладное место на балконе. Однако прямых солнечных лучей стоит избегать. Поливайте цветы раз в несколько дней, когда будет подсыхать верхний слой почвы, — посоветовал Кучеров.

При этом, по мнению эксперта, переусердствовать с поливом не нужно. В противном случае луковицы просто сгниют. Агроном также перечислил интересные сорта этого растения: к ним относятся «Офелия», «Леди Беатрикс Стэнли», «Джессика» и «Магнет».

Ранее биотехнолог Мария Золотарева заявила, что комнатные растения нельзя поливать жесткой водой из-под крана. Она отметила, что в такой воде содержится много солей кальция и магния. При разовом поливе последствий не будет, а при регулярном — может повредиться корневая система и не только.

