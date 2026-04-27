Курская область передала в музей КНДР гильзу с землей из Суджанского района

Курская область передала в музей КНДР гильзу с землей из Суджанского района

Курская область передала в музей КНДР гильзу с землей из Суджанского района, заявил ТАСС глава региона Александр Хинштейн. Это произошло во время визита спикера Госдумы Вячеслава Володина в Северную Корею.

Я глубоко благодарен председателю Государственной думы Вячеславу Викторовичу Володину, который <...> передал руководству КНДР гильзу с суджанской землей, — сказал Хинштейн.

Ранее сообщалось, что в Пхеньяне открыли музей героев зарубежной военной операции. В торжественной церемонии приняли участие в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин и министр обороны РФ Андрей Белоусов. Володин зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина участникам мероприятия.

До этого Белоусов вручил ордена Мужества военнослужащим Корейской Народной Армии, которые проявили отвагу и героизм при выполнении боевых задач в Курской области. Министр отметил, что за каждой наградой стоят тяжелый труд, готовность к самопожертвованию и стальной характер солдат КНДР.