27 апреля 2026 в 11:51

В Москве состоится премьера спектакля «Дневник Писателя»

Сцена из спектакля «Дневник Писателя» Сцена из спектакля «Дневник Писателя» Фото: Пресс-служба Чемпионата «АртМастерс»
В Москве 27 апреля в Центральном академическом театре Российской Армии пройдет спектакль «Дневник Писателя». Он создан участниками финала Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс» в сотрудничестве с театром «Вахтанговский Практикум». Постановка основана на одноименном произведении Федора Достоевского и включает рассказы, посвященные темам вины и детской чистоты.

Постановщиком спектакля является художественный руководитель театра «Вахтанговский Практикум» Ася Князева. Эскиз этой постановки был впервые показан в рамках командных состязаний Чемпионата «АртМастерс» в 2022 году на территории арт-кластера «Таврида». В спектакле представлено семь произведений Достоевского, из которых артисты создают своего рода «зеркало» или «оконное стекло», отражающее современную реальность.

Спектакль «Дневник Писателя» принял участие во Всемирном фестивале молодежи в 2024 году и в IV Духовно-просветительском фестивале «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» в 2025 году. Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что 30 апреля в Театре на Малой Ордынке состоится показ спектакля «Гарпагон, или Обманутый жених». Постановка подготовлена по пьесе Мольера.

Стали известны подробности подготовки покушения на Трампа
Киев потерял место производства дальнобойных дронов
В Минобороны России подтвердили освобождение Таратутино под Сумами
В Самаре возбудили дело после гибели ребенка из-за упавшего дерева
Украинский пенсионер призвал ударить по Красной площади и поплатился
США предрекли череду покушений на официальных лиц государства
Юрист объяснил, когда могут отказать в выплате за повреждение авто деревом
SHOT: несколько солдат ВСУ погибли от дружеского огня под Купянском
ЕК начала залезать в долги ради Украины
В МИД РФ указали на кризис доверия в трансатлантических отношениях
В Москве завершилась церемония прощания с Пимановым
«Всю свою жизнь посвятил делу»: Воробьев оценил заслуги Пиманова
Рухнувшее из-за урагана дерево убило школьницу и ранило ее подругу
Оттепель будет только на Первомай? Погода в Москве до конца апреля
Военэксперт ответил, могут ли ВСУ пойти в мощную контратаку под Днепром
Повреждены почти 200 домов: атака ВСУ на Севастополь, последствия, жертвы
Росрыболовство указало на недружелюбие ряда стран в Северной Атлантике
ФНС заблокировала счета сбежавшего из России Шаца
Психолог раскрыла отличный способ снизить уровень стресса
Названы три следующих соперника сборной России по футболу
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
