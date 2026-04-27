В Москве состоится премьера спектакля «Дневник Писателя»

В Москве 27 апреля в Центральном академическом театре Российской Армии пройдет спектакль «Дневник Писателя». Он создан участниками финала Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс» в сотрудничестве с театром «Вахтанговский Практикум». Постановка основана на одноименном произведении Федора Достоевского и включает рассказы, посвященные темам вины и детской чистоты.

Постановщиком спектакля является художественный руководитель театра «Вахтанговский Практикум» Ася Князева. Эскиз этой постановки был впервые показан в рамках командных состязаний Чемпионата «АртМастерс» в 2022 году на территории арт-кластера «Таврида». В спектакле представлено семь произведений Достоевского, из которых артисты создают своего рода «зеркало» или «оконное стекло», отражающее современную реальность.

Спектакль «Дневник Писателя» принял участие во Всемирном фестивале молодежи в 2024 году и в IV Духовно-просветительском фестивале «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» в 2025 году. Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что 30 апреля в Театре на Малой Ордынке состоится показ спектакля «Гарпагон, или Обманутый жених». Постановка подготовлена по пьесе Мольера.