27 апреля 2026 в 11:50

Африканский корпус и войска Мали покинули город Кидаль

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подразделения Африканского корпуса армии России вместе с малийскими военнослужащими покинули город Кидаль на северо-востоке страны, заявили представители корпуса. По их словам, соответствующее решение было принято совместно с властями Мали.

Подразделения Африканского корпуса, находившиеся и сражавшиеся в н. п. Кидаль, покинули данный населенный пункт совместно с военнослужащими армии Мали, — говорится в сообщении.

В первую очередь из Кидаля эвакуировали раненых бойцов и тяжелую технику. При этом военные продолжают выполнять поставленную перед ними боевую задачу, уточнили в корпусе. Там добавили, что обстановка в республике на данный момент остается сложной.

Ранее правительство Мали подтвердило гибель министра обороны и по делам ветеранов Садио Камары. Главу ведомства убили 25 апреля в результате нападения боевиков на его дом. По данным властей, в результате атаки также погибли жена министра и двое его внуков.

Также сообщалось, что в Мали вооруженные радикальные группировки одновременно нанесли удары по ряду ключевых объектов в столице Бамако и других городах. Боевые действия начались сразу в нескольких регионах страны. Повстанцы-туареги из FLA заявили о взятии под контроль города Кидаль на севере Мали.

