Дроны ВСУ начали «охоту» за людьми в городе — спутнике ЗАЭС Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина: ВСУ устроили охоту на жителей Энергодара

Украинские военнослужащие начали «охотиться» за жителями Энергодара, заявила в беседе с ТАСС директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина. По ее словам, происходящее усиливает психологическое давление на атомщиков.

Фиксируется усиление психологического давления на жителей города: поступают сигналы о случаях, когда беспилотные летательные аппараты фактически «охотятся» за людьми, — подчеркнула Яшина.

Она добавила, что интенсивность украинских ударов по Энергодару и прилегающей к ЗАЭС территории остается на высоком уровне. По ее словам, атакам подвергаются промзона, инфраструктура и жилая застройка города — спутника станции.

Прежде в пресс-службе ЗАЭС сообщили, что в результате удара украинского беспилотника по территории транспортного цеха погиб сотрудник атомной электростанции. Там уточнили, что мужчина работал водителем. Семье погибшего пообещали оказать всю необходимую помощь.

До этого глава Васильевского округа Наталья Романиченко заявила, что в Днепрорудном Запорожской области в результате удара беспилотника 18 апреля пострадала 15-летняя девочка. Она уточнила, что состояние пострадавшей оценивалось как тяжелое.