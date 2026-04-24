Глава МЧС предупредил о новой угрозе в пострадавших от паводка регионах

Куренков: в пострадавших от паводка Дагестане и Чечне могут возникнуть оползни

Сотрудники МЧС России эвакуируют местных жителей из подтопленных домов в Дагестане Фото: РИА Новости
Оползни могут создать дополнительную угрозу для районов Чечни и Дагестана, которые уже пострадали от весенних паводков, заявил глава МЧС России Александр Куренков на заседании правкомиссии. Он обратился к Минприроды с просьбой совместно с другими ведомствами подключиться к решению этого вопроса и не оставлять регионы один на один с возникшей проблемой, передает ТАСС.

В пострадавших регионах остро стоит проблема активизации оползневых процессов. Это создает дополнительные сложности при проведении аварийно-восстановительных работ, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин попросил министра юстиции РФ Константина Чуйченко доложить об организации юридической помощи пострадавшим от паводков жителям Дагестана. Глава государства напомнил о ситуации с наводнениями в республике в ходе совещания с членами правительства, посвященного развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора, которое прошло 23 апреля.

До этого Путин на встрече с представителями муниципального сообщества поручил как можно быстрее обследовать в Дагестане пострадавшие от паводков территории, чтобы принять решения о восстановлении.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

