В Совбезе предупредили об опасных последствиях неоколониализма Запада Шевцов: разжигание Западом конфликтов обернется безработицей и дефицитом в мире

Продолжение Западом неоколониальной политики приведет к серьезным глобальным последствиям, включая голод и дефицит энергоносителей, заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Алексей Шевцов на конференции «Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ». По его словам, которые передает ТАСС, разжигание новых кризисов спровоцирует развал логистических цепочек, нехватку удобрений и продовольствия, а также рост безработицы.

Ранее Шевцов заявил, что коллективный Запад подталкивает к возникновению новых вооруженных противостояний в разных точках планеты, в том числе вблизи границ России. По словам политика, в полной мере последствия этих провокаций пока еще не проявились.

Кроме того, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что попытки некоторых западных государств накалить обстановку в отношениях с Российской Федерацией могут обернуться для них катастрофическими последствиями. По мнению политика, в случае вооруженного конфликта Европа может лишиться целых стран — Германии, Соединенного Королевства и Франции.