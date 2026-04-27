Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 11:54

В Совбезе предупредили об опасных последствиях неоколониализма Запада

Шевцов: разжигание Западом конфликтов обернется безработицей и дефицитом в мире

Продолжение Западом неоколониальной политики приведет к серьезным глобальным последствиям, включая голод и дефицит энергоносителей, заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Алексей Шевцов на конференции «Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ». По его словам, которые передает ТАСС, разжигание новых кризисов спровоцирует развал логистических цепочек, нехватку удобрений и продовольствия, а также рост безработицы.

Ранее Шевцов заявил, что коллективный Запад подталкивает к возникновению новых вооруженных противостояний в разных точках планеты, в том числе вблизи границ России. По словам политика, в полной мере последствия этих провокаций пока еще не проявились.

Кроме того, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что попытки некоторых западных государств накалить обстановку в отношениях с Российской Федерацией могут обернуться для них катастрофическими последствиями. По мнению политика, в случае вооруженного конфликта Европа может лишиться целых стран — Германии, Соединенного Королевства и Франции.

