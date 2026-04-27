В ЕС предупредили о риске наказания властей избирателями Аналитик Боланд: рост цен может ударить по действующим политикам в Европе

Столкнувшиеся с ростом цен и снижением доходов избиратели в Европе могут выразить недовольство действующим политикам, сообщает Politico со ссылкой на главу консультирующего Еврокомиссию Европейского экономического и социального комитета, профсоюзного объединения Шеймуса Боланда. Такая реакция, по его словам, может стать следствием экономических последствий конфликта на Ближнем Востоке.

Боланд утверждает, что европейцы пострадали от «шока доходов» из-за слабого экономического роста и роста цен.

Ранее замглавы Еврокомиссии Тереза Рибера заявила, что почти 10% жителей Евросоюза, а именно около 42 млн человек, не могут оплачивать счета за электроэнергию. Она призвала наращивать инвестиции в альтернативную энергетику, чтобы справиться с кризисом в ЕС.

До этого стало известно, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к резкому дефициту энергоресурсов и росту биржевых цен на газ в Европе на 59%. Блокада Ормузского пролива парализовала поставки СПГ из Катара, поэтому стоимость топлива в марте впервые с начала 2023 года превысила отметку в $600 (47 838 рублей) за тысячу кубометров.