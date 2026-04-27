В Совбезе раскрыли роль Прибалтики и Польши в атаках украинских дронов Совбез России: украинские дроны свободно летают через Польшу и Прибалтику

Украинские ударные беспилотники свободно пересекают воздушное пространство Польши и стран Прибалтики без какого-либо противодействия со стороны этих государств, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов на Международной научно-практической конференции в МГИМО, посвященной вопросам коллективной безопасности. Он отметил, что такие беспрепятственные пролеты БПЛА наносят ущерб международной логистической инфраструктуре, передает ТАСС.

Ударные беспилотники свободно пролетают через воздушное пространство стран Прибалтики и Польши, разрушают международную логистическую инфраструктуру, по которой поставляются энергоносители, в том числе в западные страны, — сказал Шевцов.

Ранее замсекретаря СБ РФ констатировал, что архитектура безопасности в мире фактически демонтирована. По его словам, игнорируются все принципы международного права, вмешательство в дела суверенных государств стало в порядке вещей.

До этого в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ заявили, что представитель Еврокомиссии Анита Хиппер либо не слышала, либо не хочет слышать о падениях украинских беспилотников на территории ЕС. В российском ведомстве также отметили, что вряд ли чиновница обрадуется, если однажды обнаружит такой дрон по дороге на работу.