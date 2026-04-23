23 апреля 2026 в 09:29

Опубликованы кадры с места ДТП с автобусом под Красноярском

Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю показала кадры с места ДТП с автобусом в Железногорске. На них можно увидеть оторванные кресла в салоне транспорта.

В ДТП пострадали девять человек. По предварительной информации, при подъеме в гору 60-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Правоохранители добавили, что, кроме водителя, никто в салоне не был пристегнут ремнями безопасности. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы.

Ранее вице-губернатор Саратова Михаил Исаев попал в больницу после ДТП. По информации источника, 52-летний чиновник не справился с управлением и на скорости влетел на своей Cherry Tiggo в пустой припаркованный Ford Focus.

До этого стало известно, что возможной причиной массового ДТП на Садовом кольце в Москве стало значительное превышение скорости водителем BMW. Среди автомобилей, попавших в аварию, также оказались Jaguar и Ford Mustang. Водитель сначала сбил велосипедиста, а затем влетел в зону дорожных работ и протаранил еще четыре машины.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
