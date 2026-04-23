Опубликованы кадры с места ДТП с автобусом под Красноярском

Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю показала кадры с места ДТП с автобусом в Железногорске. На них можно увидеть оторванные кресла в салоне транспорта.

В ДТП пострадали девять человек. По предварительной информации, при подъеме в гору 60-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Правоохранители добавили, что, кроме водителя, никто в салоне не был пристегнут ремнями безопасности. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы.

