Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 09:52

«Тяжелые новости»: губернатор рассказал о погибшем при атаке БПЛА

Житель Белгородской области погиб при атаке FPV-дрона на домовладение

Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Белгородской области погиб при атаке FPV-дрона на территорию частного домовладения, сообщил в мессенджере МАКС губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, ранения получил отец погибшего.

Мужчина получил осколочные ранения головы, живота, рук и ног. Его госпитализировали. Его сын же скончался на месте.

Тяжелые новости из Краснояружского округа. В селе Репяховка в результате атаки FPV-дрона на территорию частного домовладения погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, — сказано в публикации.

Ранее два мирных жителя погибли в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, противник атаковал грузовой автомобиль в районе села Вознесеновка Шебекинского округа. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

До этого Гладков заявлял, что в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. Для обследования пострадавшего направили в городскую больницу Белгорода. В результате удара машина загорелась.

Регионы
Вячеслав Гладков
ВСУ
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.