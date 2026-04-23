ВСУ продолжают атаковать Самарскую область

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать территорию Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе МАКС. По его словам, в регионе работают системы противовоздушной обороны.

Уважаемые жители! ВСУ продолжают бесчеловечные атаки на территорию Самарской области. Работает ПВО, — написал он.

Утром 23 апреля в Самарской области была зафиксирована атака вражеских беспилотников. Федорищев сообщил, что в результате прилетов в Новокуйбышевске и Самаре обломки одного из дронов ВСУ упали на крышу многоквартирного дома, есть пострадавшие и один погибший.

Тем временем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о повреждении объекта на территории одного из предприятий в Кстовском районе Нижнего Новгорода при падении обломков БПЛА. По его словам, силы ПВО отразили атаку 11 беспилотников над промышленной зоной. По предварительной информации, пострадавших в результате налета нет.