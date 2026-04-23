Объект на территории российского предприятия получил урон при атаке БПЛА

Объект на территории одного из предприятий в Кстовском районе Нижнего Новгорода получил повреждения при падении обломков БПЛА, никто не пострадал, сообщил в МАКСе губернатор региона Глеб Никитин. По его словам, силы ПВО отразили атаку 11 беспилотников над промышленной зоной Кстовского района.

В результате падения обломков повреждения с последующим горением получил объект на территории одного из предприятий. Оперативные службы осуществляют ликвидацию последствий инцидента, — отметил он.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО и средства РЭБ ликвидировали 24 БПЛА над одним городом и восемью районами. По его словам, никто не пострадал. При падении обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждены кровля и фасад частного дома, а также две машины.

До этого Минобороны РФ проинформировало, что силы ПВО в ночь на 23 апреля ликвидировали и перехватили 154 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акватории Азовского и Черного морей.