«Уничтожены и подавлены»: губернатор об атаке ВСУ на Воронежскую область Губернатор Гусев: силы ПВО ликвидировали 24 БПЛА в Воронежской области

Силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы над одним городом, а также восемью районами Воронежской области ликвидированы 24 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, пострадавших нет. При падении обломков беспилотников в одном из муниципалитетов получили повреждения кровля и фасад частного дома, а также две машины.

Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над одним городом и восемью районами Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены 24 беспилотных летательных аппарата, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщала, что в ночь на 23 апреля силы российской ПВО перехватили и ликвидировали 154 беспилотника ВСУ над регионами РФ. По данным ведомства, дроны уничтожены над территориями Астраханской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Ростовской и Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акватории Азовского и Черного морей.

До этого ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, при ударе беспилотника по легковому автомобилю был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и едва не лишился глаза.