В Хабаровском крае исчезла группа из пяти рыбаков

В Хабаровском крае спасатели приступили к поискам группы из пяти человек, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Молодые люди в возрасте от 19 до 32 лет отправились на рыбалку еще 18 апреля.

Рыбаки выехали из Хабаровска на автомобиле, выбрав своим пунктом назначения район реки Катэн. С момента отъезда связь с группой полностью отсутствует, что вызвало серьезную обеспокоенность их близких. В ведомстве уточнили, что в предполагаемый район нахождения пропавших уже выдвинулась группа спасателей. Специалистам предстоит обследовать труднодоступную местность вдоль береговой линии для установления местоположения людей.

До этого стало известно, что в горах Дагестана пропала семья из трех человек. Двое взрослых и ребенок ехали из Махачкалы к поселку Анди Ботлихского района. Их видели на посту ДПС, но до конечной точки маршрута они так и не добрались. Предполагается, что их машина попала под лавину.

Ранее сообщалось, что сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда снова приступили к поискам Усольцевых, за сутки они исследовали 63 километра тайги в районе предполагаемого места пропажи семьи. Найти Сергея, Ирину и их пятилетнюю дочь Арину пока не удалось.