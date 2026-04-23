В ФРГ заявили, что Киев может изменить мнение по поводу «Дружбы»

В ФРГ заявили, что Киев может изменить мнение по поводу «Дружбы» Die Weltwoche: Киев может вновь перекрыть «Дружбу» после кредита ЕС

Украина может вновь закрыть трубопровод «Дружба» после того, как получит от Европейского союза кредит в размере $90 млрд, передает швейцарская газета Die Weltwoche. Журналисты отметили, что порядочность Киева все чаще оказывается под вопросом.

В частности, сомнения возникают на фоне того, как Украина починила нефтепровод «Дружба» с подозрительной быстротой, указали авторы материала. Они напомнили, что транзит российской нефти в Венгрию и Словакию был остановлен Киевом в конце января под предлогом ремонта. В Будапеште и Братиславе в эти объяснения не поверили, сочтя блокаду политическим шантажом.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Украина оказывала влияние на выборы в Венгрии, в том числе через блокаду «Дружбы». Он также отметил, что ему указывали на якобы иностранное влияние, когда он положительно высказывался о работе премьер-министра Виктора Орбана, занявшего крайне жесткую позицию против членства Украины в ЕС.

До этого выяснилось, лидеры ЕС и президент Украины Владимир Зеленский устроили спектакль с обменом письмами о нефтепроводе «Дружба». Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, страна требует немедленно прекратить нефтяную блокаду и возобновить поставки российской нефти.