Украина оказывает влияние на выборы в Венгрии, в том числе через перекрытие трубопровода «Дружба», заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс во время выступления в Коллегии Матьяша Корвина. Как передает ТАСС, он отметил, что ему уже указывали на якобы иностранное влияние, когда он положительно высказывался о работе премьер-министра Виктора Орбана и его роли в поддержании мира.

Что не называют иностранным влиянием, так это то, что ЕС угрожает Венгрии миллиардами долларов, удерживаемыми за защиту ваших границ. По-видимому, это не иностранное влияние. И еще для них не является иностранным влиянием, когда украинцы перекрывают трубопровод, нанося вред венгерскому народу в попытке повлиять на выборы, — заявил Вэнс.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС и президент Украины Владимир Зеленский устроили спектакль с обменом письмами о нефтепроводе «Дружба». Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, страна требует немедленно прекратить нефтяную блокаду и возобновить поставки российской нефти.