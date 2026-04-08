Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 13:33

Вэнс обвинил Украину в шантаже Венгрии через «Дружбу»

Вэнс: Украина перекрытием трубопровода «Дружба» вмешивается в выборы в Венгрии

Джей Ди Вэнс Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина оказывает влияние на выборы в Венгрии, в том числе через перекрытие трубопровода «Дружба», заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс во время выступления в Коллегии Матьяша Корвина. Как передает ТАСС, он отметил, что ему уже указывали на якобы иностранное влияние, когда он положительно высказывался о работе премьер-министра Виктора Орбана и его роли в поддержании мира.

Что не называют иностранным влиянием, так это то, что ЕС угрожает Венгрии миллиардами долларов, удерживаемыми за защиту ваших границ. По-видимому, это не иностранное влияние. И еще для них не является иностранным влиянием, когда украинцы перекрывают трубопровод, нанося вред венгерскому народу в попытке повлиять на выборы, — заявил Вэнс.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС и президент Украины Владимир Зеленский устроили спектакль с обменом письмами о нефтепроводе «Дружба». Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, страна требует немедленно прекратить нефтяную блокаду и возобновить поставки российской нефти.

США
Венгрия
Украина
Джей Ди Вэнс
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.