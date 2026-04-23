ВСУ атаковали Энергодар и повредили спецтехнику МЧС

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Энергодару, городу-спутнику Запорожской АЭС, сообщил агентству РИА Новости глава города Максим Пухов. Атака привела к повреждению пожарной техники. Инцидент произошел в тот момент, когда спасатели ликвидировали последствия предыдущих прилетов по энергетической инфраструктуре.

Враг не оставляет новых попыток нанесения урона городу. Атаки продолжаются. Во время ликвидации последствий одного из ударов повреждена пожарная техника, — подчеркнул Пухов.

По его словам, несмотря на серьезный материальный ущерб, никто из сотрудников МЧС не пострадал. Ситуация в городе остается напряженной, так как попытки атак ВСУ на гражданские объекты не прекращаются.

Ранее житель Белгородской области умер при атаке украинского FPV-дрона на территорию частного домовладения в поселке Репяховка. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, ранения также получил отец погибшего, бригада скорой везет его в белгородскую больницу № 2.