23 апреля 2026 в 10:27

ВСУ атаковали Энергодар и повредили спецтехнику МЧС

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Энергодару, городу-спутнику Запорожской АЭС, сообщил агентству РИА Новости глава города Максим Пухов. Атака привела к повреждению пожарной техники. Инцидент произошел в тот момент, когда спасатели ликвидировали последствия предыдущих прилетов по энергетической инфраструктуре.

Враг не оставляет новых попыток нанесения урона городу. Атаки продолжаются. Во время ликвидации последствий одного из ударов повреждена пожарная техника, — подчеркнул Пухов.

По его словам, несмотря на серьезный материальный ущерб, никто из сотрудников МЧС не пострадал. Ситуация в городе остается напряженной, так как попытки атак ВСУ на гражданские объекты не прекращаются.

Ранее житель Белгородской области умер при атаке украинского FPV-дрона на территорию частного домовладения в поселке Репяховка. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, ранения также получил отец погибшего, бригада скорой везет его в белгородскую больницу № 2.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

