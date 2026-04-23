23 апреля 2026 в 11:28

Синоптик раскрыл, когда на Москву обрушится снег

Синоптик Леус: снег накроет Москву в ближайшие часы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Снег в Подмосковье ожидается уже в ближайшие часы, а в Москве — после полудня, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, осадки в виде снега уже выпали в Тверской, Ярославской и Смоленской областях, которые граничат с Московской.

Через час-полтора среди капель дождя первые снежники закружат в северо-западной части Подмосковья, в Москве переход осадков в смешанную фазу ожидается после 16–17 часов, — написал Леус.

По словам синоптика, в течение ночи осадки в регионе постепенно прекратятся. Однако холодный порывистый северный ветер, заморозки и гололедица сохранятся. Погода останется малокомфортной и потенциально опасной для жителей столичного региона.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» заявил, что новая волна похолодания ожидается в Москве перед майскими праздниками. Он рассказал, что причиной ухудшения погодных условий станет противостояние двух барических систем.

Гидрометцентр России опубликовал прогноз на лето 2026 года, согласно которому в большинстве регионов страны ожидается аномально жаркая погода. По данным ведомства, в июне превышение средних месячных температур прогнозируется на территориях Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов, а также на северо-западе Красноярского края.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
«Мне по фигу»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Лукашенко проинспектировал посевную с вертолета
Иранский посол назвал число жертв атак США и Израиля
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

