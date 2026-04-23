Синоптик раскрыл, когда на Москву обрушится снег

Синоптик Леус: снег накроет Москву в ближайшие часы

Снег в Подмосковье ожидается уже в ближайшие часы, а в Москве — после полудня, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, осадки в виде снега уже выпали в Тверской, Ярославской и Смоленской областях, которые граничат с Московской.

Через час-полтора среди капель дождя первые снежники закружат в северо-западной части Подмосковья, в Москве переход осадков в смешанную фазу ожидается после 16–17 часов, — написал Леус.

По словам синоптика, в течение ночи осадки в регионе постепенно прекратятся. Однако холодный порывистый северный ветер, заморозки и гололедица сохранятся. Погода останется малокомфортной и потенциально опасной для жителей столичного региона.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» заявил, что новая волна похолодания ожидается в Москве перед майскими праздниками. Он рассказал, что причиной ухудшения погодных условий станет противостояние двух барических систем.

Гидрометцентр России опубликовал прогноз на лето 2026 года, согласно которому в большинстве регионов страны ожидается аномально жаркая погода. По данным ведомства, в июне превышение средних месячных температур прогнозируется на территориях Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов, а также на северо-западе Красноярского края.