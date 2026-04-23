ФРГ обвинили во вранье с их планами создать сильнейшую армию к 2039 году Военэксперт Кнутов: на самом деле Германия хочет увеличить армию к 2030 году

Германия скрывает свои реальные планы по созданию сильнейшей армии к 2030 году, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал новую военную стратегию ФРГ, целью которой является увеличение численности войск до 2039 года. По его словам, обнародование реальных сроков могло бы вызвать значительное недовольство граждан.

Если говорить о создании армии, то это сейчас приоритетная задача для Германии, с учетом того, что она находится в экономическом кризисе. Экономика практически лежит, и единственный способ как-то ее поддержать и поднять — это военные заказы. Поэтому страна делает ставку на милитаризацию. Плюс к этому, с точки зрения политической, ФРГ решила восстанавливать четвертый рейх и делать все для того, чтобы эта задача была выполнена в достаточно короткие сроки. Я считаю, что реально задача стоит к 2030 году. Просто если сейчас озвучить эту дату, то это вызовет серьезные конфликты в обществе, — высказался Кнутов.

Он подчеркнул, что увеличение численности немецких войск потребует времени, так как они утратили навыки ведения войны. По словам Кнутова, текущий реваншистский настрой требует довести численность армии ФРГ почти до полумиллиона человек, включая резервистов. Военный эксперт пояснил, что главная цель Европы — нанести России стратегическое поражение и завладеть ее природными ресурсами.

В Европе нет ни сырьевых, ни энергетических ресурсов, и единственным источником, который находится рядом и достаточно богат, является Россия. Отсюда стремление любым путем выиграть у нашей страны. Германия, как бывший локомотив экономики ЕС, пытается быть в авангарде, чтобы получить самый вкусный кусок пирога, как и Польша. Причем обе страны очень сильно обижены на нас. Немцы — потому что проиграли Вторую мировую войну, а поляки — за другие исторические периоды, за поражения, разделы страны и так далее. Хотя, конечно, современные поколения не несут ответственности за то, что делали два-три века назад, — заключил Кнутов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что Германия не должна повторять ошибки прошлого из-за своих амбиций создать самую сильную армию в Европе. По его словам, новости о новой военной стратегии ФРГ вызывают беспокойство у многих европейцев.