23 апреля 2026 в 10:43

Песков объяснил, куда катится Германия с военными планами

Дмитрий Песков
Германия рискует скатиться туда, где уже оказывалась несколько раз в истории из-за своих планов создать самую сильную армию на европейской арене, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным. Так он прокомментировал новую военную стратегию ФРГ, в которой Россия объявлена «главной угрозой», а ключевой целью названо создание самой сильной в Европе армии сроком до 2039 года. Также представитель Кремля добавил, что у многих европейцев пробегает холодок по спине при чтении новостей о планах Берлина.

Главное, чтобы [скатилась] не туда же, куда уже несколько раз в истории. Это главное, — отметил Песков.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщал, что на учениях Объединенных экспедиционных сил отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. ОЭС возглавляет Великобритания. Он также отметил рост Объединенных экспедиционных сил. По его словам, в задачи этого объединения входит оперативное реагирование в районах Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря.

