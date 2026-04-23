Словакия раскрыла детали поставок нефти по «Дружбе» Словакия получает нефть по «Дружбе» по согласованному с Киевом плану

Словакия начала получать нефть по трубопроводу «Дружба» в соответствии с ранее утвержденным с украинской стороной планом, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова. Поставки сырья возобновились после почти трехмесячного перерыва. Сырье начало поступать на территорию страны в четверг, 22 апреля, с 02:00 по местному времени (03:00 мск), передает информационное агентство TASR.

Сейчас нефть поступает в соответствии с согласованным планом, — заявила министр.

Ранее швейцарские СМИ писали, что Украина может вновь закрыть трубопровод «Дружба» после того, как получит от Европейского союза кредит в размере $90 млрд (6,7 трлн рублей). Журналисты отметили, что порядочность Киева все чаще оказывается под вопросом.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс указывал на то, что Киев оказывал влияние на внутриполитические процессы в Венгрии, в том числе используя блокаду «Дружбы» как инструмент давления. Он также отметил, что ему указывали на якобы иностранное влияние, когда он положительно высказывался о работе экс-премьера Виктора Орбана, занявшего позицию против вступления Украины в ЕС.