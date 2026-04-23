23 апреля 2026 в 12:42

Американист назвал причины ухода главы ВМС США с поста

Американист Торопов: глава ВМС США Джон Фелан покинул пост из-за конфликтов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Министр Военно-морских сил США Джон Картрайт Фелан покинул пост из-за личных конфликтов, заявил «Ридусу» начальник аналитического отдела Дирекции по связям с общественностью НИУ ВШЭ американист Егор Торопов. Он подчеркнул, что отставка главы ВМС США не связана с операцией в Иране.

Кадровые перестановки в Пентагоне не связаны с неудачами операции США в Иране. Первопричиной отставки Фелана является конфликтная натура министра обороны Питера Брайана Хегсета, враждовавшего с Феланом и министром армии США Дэниелом Дрисколлом. Последний тоже может не досидеть до конца срока президента США Дональда Трампа, — заявил Торопов.

Американист подчеркнул, что за последние два месяца были уволены трое министров. По его мнению, Вашингтону перед промежуточными выборами выгодно сместить людей, связанных с неудачами операции в Иране.

Ранее сообщалось, что Трамп продлил срок для достижения соглашения с Ираном до воскресенья, 26 апреля. По предоставленной информации, Иран уведомлен о новом дедлайне.

США
ВМС
увольнения
Дональд Трамп
