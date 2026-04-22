Трамп продлил срок прекращения огня с Ираном Трамп дал Ирану срок до 26 апреля для заключения сделки

Президент США Дональд Трамп продлил срок для достижения соглашения с Ираном до воскресенья, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники. По предоставленной информации, Иран уведомлен о новом дедлайне.

Израиль получил обновленную информацию о том, что крайний срок Трампа для Ирана — это воскресенье, — говорится в сообщении Kan.

По данным телеканала, Трамп рассчитывает договориться с Тегераном, вместо того чтобы ограничиться продолжением диалога. Источники в Израиле считают, что вероятность достижения договоренностей к 26 апреля низкая.

Ранее газета The Washington Post написала, что Трамп, вероятно, в вынужденном порядке заключит сделку с Ираном, которая будет напоминать ядерное соглашение 2015 года. Этот договор, заключенный бывшим президентом Бараком Обамой, американский лидер неоднократно критиковал.

До этого Дональд Трамп выступил с заявлением о продлении режима прекращения огня с Ираном. Свои слова он подкрепил просьбой руководства Пакистана. Однако Иран ответил на это неоднозначно.