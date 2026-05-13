Филипп Киркоров мог стать отцом в третий раз

Филипп Киркоров мог стать отцом в третий раз «Ридус»: у Филиппа Киркорова мог родиться третий ребенок

Певец Филипп Киркоров мог стать отцом третьего ребенка, рассказал источник изданию «Ридус». Такой повод дал недавний скандал вокруг случайно попавшего в Сеть видеоролика, на котором в доме артиста слышен плач младенца.

После того как гость Киркорова по ошибке выложил в интернет видео с плачем из дома певца, поклонники заподозрили, что тот вновь прибег к услугам суррогатного материнства. Сам артист ранее признавался, что хочет еще одного ребенка. При этом, отмечают журналисты, сейчас официальные представители Киркорова на вопросы о возможном наследнике реагируют нервно и отказываются вдаваться в подробности.

Филипп серьезно занимался вопросом вновь стать отцом. Однако возникли сложности с женщиной, которая ранее выносила его детей, Аллу-Викторию и Мартина. Контакт был утерян, пришлось спешно искать другую суррогатную мать, — сказал источник.

Ранее Киркоров признался, что снова начал курить после прошлогодней травмы. В прошлом году на одном из концертов у него загорелась куртка — из-за ожогов ему пришлось лежать в больнице несколько месяцев.