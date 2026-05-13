Дочь Кивы раскрыла, как Киев устроил праздник из-за убийства экс-депутата

Украинские политики устроили публичное ликование после гибели экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, передает РИА Новости со ссылкой на заявление его дочери Екатерины в здании суда. Она подчеркнула, что дата совершения преступления совпала с государственным праздником на Украине, что послужило поводом для демонстративного торжества со стороны Киева.

В тот день, 6 декабря, на Украине отмечали день ВСУ. Я знаю, что они — СМИ и представители власти Украины — открыто радовались убийству отца, праздновали, — говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что ее отец являлся одним из единичных парламентариев на Украине, открыто оппонировавших действующей власти. Также экс-депутат был способен на смелые публичные высказывания.

Ранее в органах прокуратуры сообщили, что к ликвидации бывшего депутата Верховной рады в 2023 году оказались причастны двое сотрудников украинских спецслужб. Согласно материалам следствия, коммерсант Араик Амирханян снабдил непосредственных организаторов преступления сведениями о локации проживания и ежедневном графике передвижений экс-парламентария.