День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 13:24

В убийстве экс-депутата Верховной рады Кивы нашли украинский след

РИА Новости: экс-депутата Киву убили два сотрудника украинских спецслужб

Илья Кива Илья Кива Фото: Yuliia Ovsiannikova Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

К убийству бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в 2023 году причастны два сотрудника украинских спецслужб, передает РИА Новости. По данным прокуратуры, бизнесмен Араик Амирханян передал исполнителям информацию о местонахождении и распорядке дня экс-нардепа.

Неустановленные лица из числа сотрудников специальных служб Украины, — заявил прокурор.

По версии следствия, исполнители следили за Кивой и дождались, когда он выйдет на прогулку за пределы отеля. После этого экс-депутата застрелили из пистолета, а нападавшие скрылись.

Прокурор также подчеркнул, что убийцы бывшего депутата испытывали к нему неприязнь, как и сам Амирханян. Отмечается, что Кива отказался помочь избежать уголовной ответственности. Исполнители сами связались с бизнесменом, обвиняемым в хищении средств и незаконном обороте оружия.

Ранее Амирханян выразил соболезнования дочери Кивы, но не принес извинений. Фигуранту также предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия в рамках дела о передаче сведений об экс-депутате в СБУ.

Общество
Украина
Илья Кива
убийства
СБУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный военнослужащий застрелил двух сослуживцев
Суд вынес приговор бывшему главе самарского МЧС за взятки
Урок биологии: учительница сношала школьника в чулане
В Москве прощаются с правнучкой Ленина
Диетолог назвала безопасную дозу клубники
«Зрители помнят»: Лавров простился с телеведущим Молчановым
Глава Минобороны Германии посетил зону СВО
Биолог ответил, где обитают африканские клещи
Водитель автобуса устроил жесткое ДТП в Тюмени
Радикалы попытались сорвать выступление Израиля на Евровидении
ГД приняла закон об использовании ВС РФ за рубежом для защиты россиян
В Минобороны сообщили о масштабной атаке ВСУ на регионы России
Юрист ответил, кто может стать плательщиками налога на сверхприбыль
Немецкие депутаты взбунтовались против американских ракет на территории ФРГ
Психолог ответила, как помочь старшему ребенку побороть ревность к младшему
Психолог объяснил, могут ли нейросети помочь наладить отношения
В Госдуме дали советы, как не стать жертвой киберпреступников
Молчанов незадолго до смерти похоронил единственную дочь
Енотовидную собаку из Петербурга выпустили в лес
В Кремле ответили на вопрос о затонувшем сухогрузе Ursa Major
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.