В убийстве экс-депутата Верховной рады Кивы нашли украинский след

К убийству бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в 2023 году причастны два сотрудника украинских спецслужб, передает РИА Новости. По данным прокуратуры, бизнесмен Араик Амирханян передал исполнителям информацию о местонахождении и распорядке дня экс-нардепа.

Неустановленные лица из числа сотрудников специальных служб Украины, — заявил прокурор.

По версии следствия, исполнители следили за Кивой и дождались, когда он выйдет на прогулку за пределы отеля. После этого экс-депутата застрелили из пистолета, а нападавшие скрылись.

Прокурор также подчеркнул, что убийцы бывшего депутата испытывали к нему неприязнь, как и сам Амирханян. Отмечается, что Кива отказался помочь избежать уголовной ответственности. Исполнители сами связались с бизнесменом, обвиняемым в хищении средств и незаконном обороте оружия.

Ранее Амирханян выразил соболезнования дочери Кивы, но не принес извинений. Фигуранту также предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия в рамках дела о передаче сведений об экс-депутате в СБУ.