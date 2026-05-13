Замгубернатора Белгородской области лишился должности из-за утраты доверия

Заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин уволен в связи с утратой доверия, сообщает «Интерфакс». В официальном ответе уточняется, что он был освобожден от государственной должности заместителя губернатора — министра имущественных и земельных отношений 21 апреля 2026 года в соответствии с пунктом 7.1 статьи 81 Трудового кодекса РФ.

Ранее, в июне 2025 года, стало известно о предъявлении Зайнуллину обвинения по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере или организованной группой. По данным Генпрокуратуры, речь шла о получении коррупционных доходов при исполнении госконтрактов на строительство фортификационных сооружений в Белгородской области.

До этого стало известно, что экс-заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова приговорили к 17 годам колонии строгого режима и штрафу 450 млн рублей по делу о взятках. Ему также запретили занимать определенные должности сроком на 12 лет.