13 мая 2026 в 11:52

Замгубернатора Белгородской области лишился должности из-за утраты доверия

Рустэм Зайнуллин Рустэм Зайнуллин Фото: belregion.ru
Заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин уволен в связи с утратой доверия, сообщает «Интерфакс». В официальном ответе уточняется, что он был освобожден от государственной должности заместителя губернатора — министра имущественных и земельных отношений 21 апреля 2026 года в соответствии с пунктом 7.1 статьи 81 Трудового кодекса РФ.

Зайнуллин Рустэм Шаукатович освобожден от государственной должности Белгородской области заместителя губернатора Белгородской области — министра имущественных и земельных отношений Белгородской области 21 апреля 2026 года в соответствии с п. 7.1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации, — передает источник.

Ранее, в июне 2025 года, стало известно о предъявлении Зайнуллину обвинения по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере или организованной группой. По данным Генпрокуратуры, речь шла о получении коррупционных доходов при исполнении госконтрактов на строительство фортификационных сооружений в Белгородской области.

До этого стало известно, что экс-заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова приговорили к 17 годам колонии строгого режима и штрафу 450 млн рублей по делу о взятках. Ему также запретили занимать определенные должности сроком на 12 лет.

Регионы
Белгородская область
увольнения
губернаторы
