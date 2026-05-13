День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 12:08

Бочково, Волчанск, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 13 мая

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 13 мая? Что происходит у Белицкого, Бочково, Волчанска, Волоховки, Гришино, Новоалександровки, Николаевки, Никифоровки, Рай-Александровки, Северска, Святогорска, Соснового, Татьяновки, Федоровки Второй, Харькова, Часова Яра и Чайковки?

WarGonzo

На Красноармейском направлении войска РФ продвигаются западнее Родинского в районе шахты, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«На Добропольском направлении ВС РФ отражают контратаки противника в районе Белицкого и Нового Донбасса. На Константиновском направлении ВС РФ продвигаются от Ильиновки и юго-восточнее железнодорожного вокзала. Есть успехи в Молочарке. В Часове Яре продолжаются бои. По сведениям источников, войска РФ расширяют зону контроля в районе Миньковки и Марково. На Краснолиманском направлении об изменениях не сообщается. На Северском участке ВС РФ продвигаются вдоль дороги Липовка — Рай-Александровка, расширяют зону контроля у Кривой Луки. Харьковский фронт. На Волчанском направлении идут бои в районе Охримовки и Бочково, а также в районе Избицкого и Верхней Писаревки», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ продолжают штурмовые действия на Волчанском участке, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Упорные стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчьей, а также в Чайковке и Волоховке. Возобновлены атаки на Великобурлукском направлении на северо-западе Купянского района. В Константиновке ВС России ведут бои в городской застройке, стараясь охватить город с южного направления. На Славянском направлении ВС России наращивают усилия на подступе к Рай-Александровке, но ВСУ увеличили число БПЛА в воздухе, обе стороны действуют малыми группами пехоты», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Дневник десантника»

В районе Часова Яра бойцы ВС РФ продолжают наносить удары по группам ВСУ, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Красноармейское направление. В районе Родинского во время режима тишины ВСУ ударили по центральной улице города авиабомбами. Бойцы 9-й бригады ВС РФ продолжают продвигаться западнее города в районе шахты. Также продвигаемся вдоль посадок с целью замкнуть кольцо западнее шахты. Константиновское направление. ВС РФ перерезают логистику ВСУ северо-западнее Часова Яра, выходя с восточной стороны на Константиновку. В Днепропетровской области ВС РФ ударами „Геранями“ поразили два тепловоза, которые противник использовал для подвоза составов с вооружением», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Запорожье 13 мая: последние новости, сводки, бои

Удары по Украине сегодня, 13 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия

Наступление ВС РФ на Харьков 13 мая: последние новости, Купянск, сводка

Россия
ВС РФ
ВСУ
новости
сводки
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска разнесли отряд «Кракена» в зоне СВО
На Западе нашли виновного в отказе ЕС принять Украину
Диетолог предупредила об опасности вакуумации
Более 700 шкурок соболя и куницы нашли в посылках на почте
Талибы прибыли в Россию с важным визитом
Массированный налет сотен дронов ВСУ разбился о российскую систему ПВО
Биолог напомнил, как эффективно защитить питомцев от клещей
В Брянском районе ранены два мирных жителя
Российские войска выполнили важную задачу на территории Украины
Умерла звезда советского фильма «Вкус хлеба»
Автолюбителям рассказали, какие элементы чаще выходят из строя в межсезонье
Дмитриев рассказал, на что закрывают глаза европолитики в вопросе Украины
Измельчивший тело жены в блендере мужчина получил пожизненный срок
Психолог ответила, как правильно готовиться к экзаменам
Мирные россияне погибли при ударах беспилотников ВСУ
Россиянам рассказали, выгодно ли сейчас инвестировать в недвижимость
Володин намекнул на ужесточение контроля за мигрантами
В ЕС обсуждают беспрецедентные ограничения для российских дипломатов
Блогер из Франции приехал в Дагестан и стал другим человеком
Украинские БПЛА атаковали дома и больницу в российском селе
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.