Удары по Украине сегодня, 13 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России 13 мая нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Российские военные в ночь на 13 мая нанесли удар по объектам ВСУ и энергетической инфраструктуры на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Полтаве фиксируются перебои с электро- и водоснабжением после удара БПЛА по электроподстанции. Без света более семи тысяч абонентов. По окрестностям Кременчуга ударил „Искандер-М“. Взрывы прогремели в Днепропетровске. В Кривом Роге, помимо аэродрома Долгинцево, удары пришлись по железнодорожным узлам, складам ГСМ, ремонтным площадкам и объектам скрытого базирования техники, а также газопроводу. В Никополе поражены объекты инфраструктуры. В Одесской области под ударами промышленная инфраструктура и склады. В Харькове после прилета на объекте инфраструктуры вспыхнул пожар», — отметил он.

Также, по данным Царева, цели были поражены в Николаевской и Сумской областях.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что всего за сутки с 12 на 13 мая зафиксировано более 20 эпизодов ударов.

«Сразу несколько ударов пришлись по военным аэродромам: Староконстантинов, Вознесенск, Долгинцево в Кривом Роге», — сообщил он в личном блоге в Telegram.

По данным подпольщика, в Днепропетровской области, помимо аэродрома, удары также были нанесены по железнодорожным узлам, логистической инфраструктуре, складам, ремонтным площадкам и объектам скрытого базирования техники; в Николаевской — по военному аэродрому и прилегающей инфраструктуре; в Одесской — по логистике вокруг порта и сопутствующей инфраструктуре; в Сумской — по резервам, складам и районам подготовки техники; в Черниговской — по тыловой инфраструктуре; в Полтавской — по железнодорожной инфраструктуре и маршрутам снабжения ВСУ.

Как отметил Лебедев, удары наносятся по узлам «устойчивости» украинской армии — аэродромам, железным дорогам, складам с топливом, портам и скрытым точкам накопления техники.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

