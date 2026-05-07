День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 17:58

Юрист ответил, могут ли работника сократить одним днем

Юрист Маленков: сокращение одним днем является незаконным

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сокращение одним днем является незаконным, особенно если речь идет о сотруднике, у которого есть особые условия труда, рассказал юрист Александр Маленков. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт подчеркнул, что, если права работника нарушены, он имеет право обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или даже в суд.

Если работник является кормящей матерью, вышел после декрета либо у него есть инвалидность, то у него особые условия труда. Просто прийти и сказать: «Мы вас завтра выгоним» — нельзя, — пояснил Маленков.

Работодатель также не может изменить должность сотрудника. По словам эксперта, все обязанности выполняются соответственно тем, которые закреплены в трудовом договоре. Например, перевести редактора в курьеры нельзя.

У вас прописаны должностные обязанности в трудовом договоре. Если вас уволят, суд восстановит вас на работе, и работодатель компенсирует зарплату, все расходы, в том числе на суд, — заключил юрист.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что профессиональная сегрегация — неравномерное распределение работников по отраслям и должностям — лишь усиливает гендерный разрыв в зарплатах. По ее словам, исторически сложилось, что плату за труд повышают именно в тех сферах, где преобладают мужчины.

Общество
увольнения
работа
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоопсихолог ответила, может ли кошка подхватить инфекцию дома
МИД РФ оценил состояние отношений России и США после Байдена и Обамы
Аэропорт в Сочи временно закрыли
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.