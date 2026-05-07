Юрист ответил, могут ли работника сократить одним днем

Сокращение одним днем является незаконным, особенно если речь идет о сотруднике, у которого есть особые условия труда, рассказал юрист Александр Маленков. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт подчеркнул, что, если права работника нарушены, он имеет право обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или даже в суд.

Если работник является кормящей матерью, вышел после декрета либо у него есть инвалидность, то у него особые условия труда. Просто прийти и сказать: «Мы вас завтра выгоним» — нельзя, — пояснил Маленков.

Работодатель также не может изменить должность сотрудника. По словам эксперта, все обязанности выполняются соответственно тем, которые закреплены в трудовом договоре. Например, перевести редактора в курьеры нельзя.

У вас прописаны должностные обязанности в трудовом договоре. Если вас уволят, суд восстановит вас на работе, и работодатель компенсирует зарплату, все расходы, в том числе на суд, — заключил юрист.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что профессиональная сегрегация — неравномерное распределение работников по отраслям и должностям — лишь усиливает гендерный разрыв в зарплатах. По ее словам, исторически сложилось, что плату за труд повышают именно в тех сферах, где преобладают мужчины.