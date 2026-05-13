13 мая 2026 в 12:09

Пожарные потушили возгорание после атаки ВСУ на поселок Волна

Сотрудники МЧС полностью потушили пожар в поселке Волна Краснодарского края после атаки ВСУ на него в ночь на 13 мая, сообщили в оперативном штабе региона. В ликвидации последствий принимали участие 96 человек и 29 единиц техники.

Возгорание на одном из предприятий произошло в результате атаки БПЛА киевского режима в ночь на 13 мая. В ликвидации участвовали 96 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, — сказано в сообщении.

Ранее пожар произошел на птицефабрике в хуторе Маркине Октябрьского района Ростовской области. Огонь распространился на кровлю складского помещения, площадь возгорания составила 1600 квадратных метров.

До этого сотрудники экстренных служб полностью потушили пожар на складе автозапчастей в Уссурийске Приморского края. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние здания. На момент локализации площадь пожара достигала 1400 квадратных метров.

