Автолюбителям рассказали, какие элементы чаще выходят из строя в межсезонье Автоэксперт Колесниченко: подвеска и днище авто наиболее уязвимы в межсезонье

Подвеска и днище автомобиля наиболее подвержены повреждениям в межсезонье из-за грязи, заявил NEWS.ru руководитель направления аренды и ремонта складской техники ПЭК:ТЕСН Роман Колесниченко. По его словам, с наступлением тепла также следует тщательно проверить тормозную систему.

Весенние перепады температур, повышенная влажность и дорожная грязь создают серьезную нагрузку на автомобиль. Поврежденные детали в этот период изнашиваются в несколько раз быстрее. В наиболее агрессивной среде находятся подвеска и днище. Поэтому в межсезонье важно проверять не только состояние масла и других жидкостей, но и диагностировать ходовую систему. Для самостоятельной проверки выверните руль вправо и влево, получив доступ к узлам. Критические признаки проблем — посторонние звуки: стук, скрип или хруст, которые могут сигнализировать о неисправности шаровых опор или шарниров равных угловых скоростей, — поделился Колесниченко.

Он отметил, что ШРУС состоит из подшипника, закрытого резиновой гармошкой или пыльником. По словам эксперта, если пыльник поврежден, то смазка вытекает и подшипник начинает работать без нее, что приводит к его быстрому износу. Специалист также подчеркнул, что при появлении посторонних звуков следует немедленно обратиться в технический центр.

В межсезонье абразивные частицы попадают между диском и колодкой, что часто приводит к ухудшению эффективности торможения и ускоренному неравномерному износу. Даже маленькая резинка в направляющих суппорта может повредиться: при попадании воды находящаяся там смазка рискует исчезнуть, ухудшив работу механизма. Особую опасность представляет мелкая гранитная крошка, которой посыпают дороги: колодка прижимает абразив к металлическому диску, оставляя на нем борозды. Об износе механизма могут сигнализировать посторонние звуки при торможении, — добавил Колесниченко.

Он указал, что длительное пребывание автомобиля на улице в условиях высокой влажности, резких температурных перепадов и воздействия солнечных лучей может вызвать появление микротрещин на резиновых деталях. Кроме того, по словам автоэксперта, стоит отдельно проверить герметичность уплотнителей салона и люков.

Ранее автомобильный эксперт Александр Петров предупредил, что экстремальный нагрев солнцем может повредить салонный пластик. Однако, по его словам, современные автомобили проектируются с запасом прочности, который позволяет избежать негативных последствий даже в самых суровых погодных условиях.