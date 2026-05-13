День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 12:54

Автолюбителям рассказали, какие элементы чаще выходят из строя в межсезонье

Автоэксперт Колесниченко: подвеска и днище авто наиболее уязвимы в межсезонье

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Подвеска и днище автомобиля наиболее подвержены повреждениям в межсезонье из-за грязи, заявил NEWS.ru руководитель направления аренды и ремонта складской техники ПЭК:ТЕСН Роман Колесниченко. По его словам, с наступлением тепла также следует тщательно проверить тормозную систему.

Весенние перепады температур, повышенная влажность и дорожная грязь создают серьезную нагрузку на автомобиль. Поврежденные детали в этот период изнашиваются в несколько раз быстрее. В наиболее агрессивной среде находятся подвеска и днище. Поэтому в межсезонье важно проверять не только состояние масла и других жидкостей, но и диагностировать ходовую систему. Для самостоятельной проверки выверните руль вправо и влево, получив доступ к узлам. Критические признаки проблем — посторонние звуки: стук, скрип или хруст, которые могут сигнализировать о неисправности шаровых опор или шарниров равных угловых скоростей, — поделился Колесниченко.

Он отметил, что ШРУС состоит из подшипника, закрытого резиновой гармошкой или пыльником. По словам эксперта, если пыльник поврежден, то смазка вытекает и подшипник начинает работать без нее, что приводит к его быстрому износу. Специалист также подчеркнул, что при появлении посторонних звуков следует немедленно обратиться в технический центр.

В межсезонье абразивные частицы попадают между диском и колодкой, что часто приводит к ухудшению эффективности торможения и ускоренному неравномерному износу. Даже маленькая резинка в направляющих суппорта может повредиться: при попадании воды находящаяся там смазка рискует исчезнуть, ухудшив работу механизма. Особую опасность представляет мелкая гранитная крошка, которой посыпают дороги: колодка прижимает абразив к металлическому диску, оставляя на нем борозды. Об износе механизма могут сигнализировать посторонние звуки при торможении, — добавил Колесниченко.

Он указал, что длительное пребывание автомобиля на улице в условиях высокой влажности, резких температурных перепадов и воздействия солнечных лучей может вызвать появление микротрещин на резиновых деталях. Кроме того, по словам автоэксперта, стоит отдельно проверить герметичность уплотнителей салона и люков.

Ранее автомобильный эксперт Александр Петров предупредил, что экстремальный нагрев солнцем может повредить салонный пластик. Однако, по его словам, современные автомобили проектируются с запасом прочности, который позволяет избежать негативных последствий даже в самых суровых погодных условиях.

Общество
автомобили
водители
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме высказались о введении обязательного экзамена по истории в школах
Российские войска разнесли отряд «Кракена» в зоне СВО
На Западе нашли виновного в отказе ЕС принять Украину
Диетолог предупредила об опасности вакуумации
Более 700 шкурок соболя и куницы нашли в посылках на почте
Талибы прибыли в Россию с важным визитом
Массированный налет сотен дронов ВСУ разбился о российскую систему ПВО
Биолог напомнил, как эффективно защитить питомцев от клещей
В Брянском районе ранены два мирных жителя
Российские войска выполнили важную задачу на территории Украины
Умерла звезда советского фильма «Вкус хлеба»
Автолюбителям рассказали, какие элементы чаще выходят из строя в межсезонье
Дмитриев рассказал, на что закрывают глаза европолитики в вопросе Украины
Измельчивший тело жены в блендере мужчина получил пожизненный срок
Психолог ответила, как правильно готовиться к экзаменам
Мирные россияне погибли при ударах беспилотников ВСУ
Россиянам рассказали, выгодно ли сейчас инвестировать в недвижимость
Володин намекнул на ужесточение контроля за мигрантами
В ЕС обсуждают беспрецедентные ограничения для российских дипломатов
Блогер из Франции приехал в Дагестан и стал другим человеком
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.