Водителей предупредили о вреде солнца для автомобиля

Экстремальный нагрев солнцем может навредить салонному пластику, предупредил автомобильный эксперт Александр Петров. В разговоре с Lenta.ru он подчеркнул, что современные машины при этом проектируются с запасом прочности, который позволяет избежать негативных последствий в различных погодных условиях.

Экстремальный нагрев под солнцем в первую очередь бьет по салонному пластику. Он может потрескаться, изменить свой оттенок — проще говоря, выгореть. На эксплуатационные характеристики автомобиля это никак не повлияет, однако при будущей продаже потенциальный покупатель неизбежно задаст вопросы — и это может стать основой для ненужного вам торга, — пояснил Петров.

