Мирные россияне погибли при ударах беспилотников ВСУ Сальдо: два человека погибли при атаках БПЛА в Херсонской области

Два мирных жителя погибли, еще один человек получил ранения в результате атак украинских беспилотников на Херсонскую область за прошедшие сутки, сообщили губернатор региона Владимир Сальдо. Удары были нанесены по нескольким населенным пунктам Херсонской области.

В Алешках после сброса боеприпаса с беспилотника погибла женщина 1957 года рождения. В Голой Пристани беспилотник атаковал жилой сектор. В результате удара погибла женщина 1977 года рождения. В Великой Лепетихе при атаке БПЛА ранения получил мужчина 1980 года рождения. Пострадавшего доставили в Нижнесерогозскую центральную районную больницу.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области от атак Вооруженных сил Украины 9 и 10 мая пострадали двое мирных жителей. Сальдо добавил, что повреждения получили жилые дома в Богдановке, Дмитровке, Клинах и Раденске.

До этого Минобороны РФ сообщило о 16 071 случае нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ в зоне специальной военной операции. Кроме того, за истекшие сутки украинская армия совершила 676 обстрелов позиций российских войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.