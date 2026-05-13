Умерла звезда советского фильма «Вкус хлеба»

Актер Солопов скончался на 71 году жизни

Актер и режиссер Александр Солопов, ставший известным после роли в советском фильме «Вкус хлеба», скончался в возрасте 70 лет, сообщил РИА Новости композитор Ян Бедерман. Артиста похоронят на столичном Домодедовском кладбище.

Умер наш друг Саша. Сегодня простились с ним под аплодисменты в поминальном зале Склифа (в траурном зале НИИ скорой помощи имени Склифосовского — NEWS.ru), — сказал друг артиста.

Солопов появился на свет 7 апреля 1956 года в Харькове. Он окончил актерский факультет Харьковского института искусств и работал в Донецком театре юного зрителя. Наибольшую известность ему принесла роль в четырехсерийном фильме «Вкус хлеба», где его партнерами по съемочной площадке были Сергей Шакуров и Николай Еременко.

Ранее умер актер Алексей Наумов, известный по сериалу «Следствие ведут ЗнаТоКи» и фильму «Бег». Он скончался на 66-м году жизни. Артист родился в 1960 году в семье актрисы Эльзы Леждей и режиссера Владимира Наумова.

До этого сообщалось, что ушел из жизни заслуженный артист России Николай Соловьев, ему было 66 лет. За годы карьеры он сыграл свыше 70 ролей. Среди его наиболее известных работ — «Морские дьяволы. Рубежи Родины» и «Улицы разбитых фонарей — 16».

