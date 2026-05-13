Умерла звезда советского фильма «Вкус хлеба»

Актер и режиссер Александр Солопов, ставший известным после роли в советском фильме «Вкус хлеба», скончался в возрасте 70 лет, сообщил РИА Новости композитор Ян Бедерман. Артиста похоронят на столичном Домодедовском кладбище.

Умер наш друг Саша. Сегодня простились с ним под аплодисменты в поминальном зале Склифа (в траурном зале НИИ скорой помощи имени Склифосовского — NEWS.ru), — сказал друг артиста.

Солопов появился на свет 7 апреля 1956 года в Харькове. Он окончил актерский факультет Харьковского института искусств и работал в Донецком театре юного зрителя. Наибольшую известность ему принесла роль в четырехсерийном фильме «Вкус хлеба», где его партнерами по съемочной площадке были Сергей Шакуров и Николай Еременко.

