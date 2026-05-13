13 мая 2026 в 12:44

В ЕС обсуждают беспрецедентные ограничения для российских дипломатов

В ЕС планируют ограничить сроки пребывания для российских дипломатов

В Евросоюзе планируют ограничить срок пребывания российских дипломатов пятью годами, сообщил источник ТАСС. По его словам, мера может войти в 21-й пакет санкций против России. Инициатива пока находится на стадии разговоров.

В Брюсселе пытаются еще что-то придумать в отношении российских дипломатов. Это пока на уровне разговоров, но уже обсуждается идея ограничить их пребывание в Евросоюзе сроком в пять лет, — отметил инсайдер.

Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций уже ввел дополнительные требования для российских дипломатов, работающих на территории сообщества. Теперь они обязаны заранее уведомлять страну аккредитации о поездках или транзите через другие государства ЕС.

Ранее стало известно, что швейцарские власти изучают вариант ограничения срока пребывания российских дипломатов также пятью годами. После завершения этого периода сотрудник представительства уже не сможет продолжать работу в Европе.

В российском посольстве в Швейцарии между тем заявили, что Берну следует прекратить распространять необоснованные заявления, которые скорее похожи на теории заговора, чем на подтвержденные факты. В дипмиссии отметили, что швейцарские власти используют жесткую антироссийскую риторику для внутренних политических манипуляций.

