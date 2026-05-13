Москвичка «убила» мужа через суд из-за алиментов

Жительница Москвы добилась в суде признания бывшего мужа безвестно отсутствующим после его уклонения от уплаты алиментов, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на юриста Яну Солдатову. По данным канала, супруги развелись в 2020 году, после чего мужчина перестал перечислять средства на содержание сына и фактически прекратил выходить на связь.

Последний раз мужчина общался с бывшей супругой в 2021 году, заявив, что его не интересуют ее требования о взыскании алиментов. В 2023 году его объявили в розыск как должника. Судебное разбирательство длилось около года и завершилось в апреле в пользу матери ребенка.

В результате сын начал получать пенсию по потере кормильца, а сам мужчина будет признан умершим через пять лет с момента начала розыска, если не объявится. В случае его обнаружения ему придется выплатить задолженность по алиментам, а также компенсировать государству уже выплаченные суммы — около 1,5 млн рублей.

Ранее прокуратура ЯНАО сообщила, что в Надыме 45-летнего местного жителя приговорили к принудительным работам сроком на полгода за неуплату алиментов. Осужденный также будет отдавать 10% зарплаты в доход государства.