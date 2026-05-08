День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 11:40

Жителя ЯНАО приговорили к принудительным работам за неуплату алиментов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Надыме ЯНАО 45-летнего местного жителя приговорили к принудительным работам сроком на полгода за неуплату алиментов, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру региона. Осужденный будет отдавать 10% зарплаты в доход государства.

Мужчина, вопреки решению суда, с сентября по декабрь 2025 года не уплачивал денежные средства на содержание дочери, в связи с чем образовалась задолженность более 70 тыс. рублей, — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что ямальца признали виновным по статье о неуплате алиментов без уважительных причин в нарушение решения суда. Приговор еще не вступил в силу.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга предстанет перед судом за неуплату алиментов. Прокуратура Невского района утвердила обвинительный акт и передала дело для рассмотрения. Женщина накопила долг в 100 тыс. рублей.

Регионы
ЯНАО
алименты
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.