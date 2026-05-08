Жителя ЯНАО приговорили к принудительным работам за неуплату алиментов

В Надыме ЯНАО 45-летнего местного жителя приговорили к принудительным работам сроком на полгода за неуплату алиментов, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру региона. Осужденный будет отдавать 10% зарплаты в доход государства.

Мужчина, вопреки решению суда, с сентября по декабрь 2025 года не уплачивал денежные средства на содержание дочери, в связи с чем образовалась задолженность более 70 тыс. рублей, — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что ямальца признали виновным по статье о неуплате алиментов без уважительных причин в нарушение решения суда. Приговор еще не вступил в силу.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга предстанет перед судом за неуплату алиментов. Прокуратура Невского района утвердила обвинительный акт и передала дело для рассмотрения. Женщина накопила долг в 100 тыс. рублей.