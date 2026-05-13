13 мая 2026 в 13:05

На Западе нашли виновного в отказе ЕС принять Украину

Politico: скандал с Ермаком подорвал надежды Украины на вступление в ЕС

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Global Look Press
Скандал, связанный с именем бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, вступает в противоречие с публичными заявлениями главы государства Владимира Зеленского о скором вступлении страны в Евросоюз, сообщило европейское издание Politico. По мнению журналистов, теперь доверие европейских чиновников подорвано еще больше.

Как сказано в материале, для Зеленского сложилась крайне неудачная ситуация: разбирательство вокруг экс-главы его офиса разворачивается как раз в тот момент, когда Киев активно добивается ускоренной евроинтеграции. При этом ранее страны — члены ЕС назвали нереалистичными планы Украины стать членом союза уже в следующем году, указав на необходимость соблюдения обязательных критериев, включая эффективную борьбу с коррупцией.

Ранее Ермак, которому накануне было предъявлено обвинение по делу о коррупции, назвал его абсолютно безосновательным. Он увязал произошедшее с публичным давлением на следствие и отметил, что сейчас вместе с адвокатами работает над материалами дела.

